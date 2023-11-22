В Уфе самолет застрял на посадочной полосе во время приземления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот» начало заносить во время посадки. После самолет застрял на посадочной полосе. Пилот сообщил пассажирам, что дальше борт самостоятельно двигаться не может. Основная причина инцидента — гололед. Пострадавших нет, на месте работает скорая помощь.