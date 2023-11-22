Прохожие спасли ребенка, провалившегося под лед в Ленобласти

"У него ноги ушли, уже одна голова торчала. Я рюкзак скинул, залез в воду и поплыл к нему. Там глубоко, получается, ну, где-то не меньше двух метров. Я там шаг сделал — мне по пояс, еще один — по грудь, третий — уже дна не чувствовал, а дно там такое илистое, больше на болото похоже. У меня в моменте ноги немного свело", — рассказал один из спасителей мальчика.