Суд арестовал подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков, уставших причиной отравления 19 человек в Астрахани, сообщает региональный главк МВД в своем телеграм-канал.

В период с 19 по 20 ноября в астраханскую больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами.

Трое пострадавших скончались. На сегодня в больнице остаются восемь человек, двое из них — в тяжелом состоянии.