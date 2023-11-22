Взорвавшая российского военкора попросила прощения у его вдовы

На судебном процессе обвиняемая в теракте Дарья Трепова* (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросила прощения у плачущей вдовы военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает «КП» со ссылкой на присутствующего на заседании свидетеля.

Взорвавшая российского военкора попросила прощения у его вдовы
© РИА Новости

По его словам, подсудимая выразила сожаление во время допроса потерпевшей, которой признана супруга военкора.

Трепова частично признала вину. Она заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке. Вместе с тем вину по статье 327 («Использование поддельных документов») УК РФ она признала полностью

Процесс над Треповой проходит во Втором Западном окружном военном суде Петербурга. По версии следствия, 2 апреля она по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала Татарскому. В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения. Теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил России.

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