В Якутии завели уголовное дело на женщину, которая выбросила котят из окна

В Якутске расследуют уголовное дело в отношении 30-летней блогерши, которая выбросила коробку с котятами с шестого этажа. Об этом сообщает МВД по Республике Саха.

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По словам правоохранителей, в ближайшее время они поделятся информацией о ходе расследования.

Инцидент произошел в октябре. Во время прямой трансляции в соцсетях женщина рассказала, что выбросила котят с балкона шестого этажа. По словам якутянки, причина поступка заключается в аллергии на животных.