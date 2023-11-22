На Кубани 68-летний мигрант поджег кабинет начальницы местного отделения ФМС

В Апшеронском районе апатрид поджег кабинет в отделении ФМС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Задымление в кабинете отделения по вопросам миграции произошло во время визита 68-летнего местного жителя.

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По данным Telegram-канала Kub Mash, мужчина уже около 20 лет живет в России и переодически общается с сотрудниками ФМС. В 2003 году его привлекли к административной ответственности за незаконный въезд в страну. В 2020-м он пришел в отдел, чтобы установить собственную личность, но в итоге его признали лицом без гражданства. Вместе с супругой он живет на территории РФ по временным удостоверениям личности лиц без гражданства.

Подозреваемого в поджоге помещения задержали с поличным. По предварительным данным, он дождался, когда из помещения архива выйдет сотрудница ФМС, и проник внутрь, оттолкнув ее от входной двери. Затем мигрант достал из пакета бутылку с растворителем, разлил жидкость и поджег.