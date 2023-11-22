Ученица Шабутдинова рассказала о «зеленых таблетках» на семинарах

Предпринимательница Наталья Калистратова заявила о том, что участникам курсов блогера и «бизнес-коуча» Аяза Шабутдинова якобы подмешивали в кофе «зеленые таблетки». Ее слова приводит РИА Новости.

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По данным следствия, Шабутдинов продавал вебинары, тренинги, курсы, якобы позволяющие открыть успешный бизнес. На самом деле это не соответствовало действительности. В деле значится восемь человек пострадавших, приобретших курсы блогера. Ущерб составляет более 4 млн рублей.

Участница курсов Наталья Калистратовова утверждает, что во время следственных действий были обнаружены таблетки.

«Мы все помним, что в Лайк кофе был на мероприятиях и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали», — заявила она.

По словам предпринимательницы, участники курсов делали медитации, слушали музыку и находились в состоянии эйфории.

«Сейчас они (таблетки — прим. ред.) находятся на экспертизе, и она покажет, что это за таблетки и не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли», — отметила она.

Шабутдинов основал образовательную компанию для бизнесменов «Like Центр» в 2015 году. Ему ранее принадлежала сеть кофеен Coffee Like, которую он в 2018 году продал за 151 млн рублей.