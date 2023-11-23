Свердловчанка выпрыгнула в окно, спасаясь от убийцы

Инцидент произошел 16 июня в доме по улице Спорта в Туринске. Мужчина разругался с девушкой, запер ее в квартире и спрятал ключ. Потом он взял в руки нож, стал избивать жертву и угрожать ей расправой. Девушка попыталась выпрыгнуть в окно второго этажа, чтобы спастись. Это сделать ей удалось лишь со второй попытки. При этом она получила травму, отметил Горелых.