Нелегал поджег кабинет начальника отдела миграции российской полиции

Полицейские задержали 68-летнего нелегала, который поджег кабинет начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апшеронскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Задержанный, являющийся лицом без гражданства, проживает на территории Краснодарского края с 1996 года. По данным следствия, он пришел 21 ноября в здание местной полиции и из личной неприязни разлил в кабинете начальника миграционного отдела легковоспламеняющуюся жидкость на документы. Самой сотрудницы полиции на месте не было.

Ее коллеги оперативно потушили огонь и схватили поджигателя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.