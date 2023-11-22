44 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали аресты

29 октября несколько сотен жителей Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, когда узнали о прибытии рейса с пассажирами из Израиля. Они заблокировали их в автобусе и начали самовольно проверять паспорта. Также участники беспорядков ограбили несколько магазинов в терминале.