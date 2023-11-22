В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке

В Краснодаре мужчина избил ребёнка на детской площадке
В Краснодаре мужчина избил ногами ребенка на детской площадке, возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Кубани.
«Предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в хулиганстве с применением насилия», — говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина избил десятилетнего мальчика на детской площадке после якобы грубой реакции ребёнка на его замечание.
Ранее в Королёве Московской области завели дело по факту отравления двух малолетних братьев угарным газом.