В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке

В Краснодаре мужчина избил ногами ребенка на детской площадке, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Кубани.

«Предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в хулиганстве с применением насилия», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина избил десятилетнего мальчика на детской площадке после якобы грубой реакции ребёнка на его замечание.