Во Франции пенсионер напал на садовника с ножом, который помешал ему проехать

Во Франции пожилой мужчина набросился на садовника и ранил его канцелярским ножом. Об этом сообщает Actu17.

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17 ноября в департаменте Валь-де-Марн на 29-летнего садовника по имени Мурад напал 75-летний мужчина, вооруженный ножом для вскрытия коробок. Пенсионер пришел в ярость, когда обнаружил, что путь ему преградил фургон, принадлежащий садоводческой компании. Под проливным дождем он стал бросать расистские оскорбления в адрес владельца фургона и его сотрудников, называя их "черномазыми".

В этот момент садовник был занят уходом за зелеными насаждениями, но вынужденно прервался и стал записывать происходящее на камеру. Позднее снятое им видео было опубликовано в соцсетях.

"Черномазые! Я дома, так что убирайтесь!" - кричит на нем мужчина, размахивая холодным оружием.

После этого жертва получила удар ножом в горло. Пострадавший укрылся в доме своего нанимателя и обратился за помощью, затем его доставили в больницу.