Число пострадавших при обстреле поселка Майский возросло до двух

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число пострадавших при обстреле посёлка Майский со стороны ВСУ возросло до двух.

«Количество раненых мирных горловчан вследствие вчерашнего обстрела посёлка Майский со стороны ВФУ возросло до двух», — написал Приходько в Telegram.

Он уточнил, что мужчина получил ранения в результате разрыва снаряда.