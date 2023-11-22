Бывшего полицейского оштрафовали за угон автомобиля, который он должен был найти

О преступлениях, совершенных полицейским, стало известно после того, как он попался на угоне уже похищенной машины. В сентябре 2020 года ему поручили расследовать дело об угоне Toyota Camry, спустя несколько недель он нашел автомобиль, но решил не возвращать его владельцу. Сотрудник МВД сменил на машине госномера, подделал свидетельство о регистрации и ездил на ней, пока не попался силовикам в марте 2021-го.