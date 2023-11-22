Россиянка отсудила компенсацию за падение на скользком тротуаре

Инцидент произошел в декабре 2022 года во дворе одного из домов на проспекте Победы. Женщина упала на дороге, не обработанной реагентами. На скорой ее доставили в больницу, где врачи диагностировали ей тупую травму грудной клетки и перелом ребер. Пострадавшая находилась на больничном более месяца. По ее словам, любые неосторожные движения в тот период вызывали сильную боль.