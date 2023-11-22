В Иркутской области стая собак напала на 71-летнего мужчину

В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи собак на пожилого мужчину, медики не смогли спасти пострадавшего. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Стая собак растерзала пенсионера в Иркутской области
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Нападение бродячих животных произошло 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун» в Усолье-Сибирском, 71-летний пострадавший получил переохлаждение и был госпитализирован со множественными рваными ранами, спасти мужчину не удалось.

По факту нападения псов на человека, региональный СК возбудил уголовное дело. В администрации Усольского районного муниципального образования изъяты документы по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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