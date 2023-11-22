Таможенники столичного аэропорта Внуково обратили внимание на пассажирку, пытавшуюся ввезти в страну ювелирные украшения общей стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФТС России в среду, 22 ноября.

Внимание таможенников привлекла проходившая через «зеленый коридор» 57-летняя россиянка. В багаже у нее находилось 181 ювелирное украшение.

Прибывшая из США пассажирка объяснила, что драгоценные камни ей нужны для производства ювелирных изделий. Женщина добавила, что предпочитает хранить сбережения в виде украшений.

Экспертиза установила, что большинство украшений сделаны из золотых и серебряных сплавов, а драгоценные камни являются синтетическими алмазами. Это противоречит словам женщины о том, что изделия стоят меньше 10 тысяч евро.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров».