В Подмосковье на складе крупного маркетплейса произошла авария. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Коледино. По предварительной информации, в помещении, где хранились товары Wildberries, прорвало трубу. После этого сработала система пожаротушения. В результате вода залила большое количество крупногабаритных товаров.

На данный момент товары сушат. Неизвестно, отразится ли это на сроках доставки. Наиболее вероятно, ответственность за аварию возложат на администраторов блока. Этим людям придется возместить ущерб за испорченные посылки.