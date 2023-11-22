В Крыму заметили тигра на свободном выгуле

В Крыму специалисты Росприроднадзора ведут поиски амурского тигра, который по неизвестной причине оказался на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как рассказали в Южном региональном управлении ведомства, им поступило сразу несколько сообщений о том, что краснокнижный хищник был замечен на территории республики. Эксперты предполагают, что животное, оказавшееся в дикой природе, ранее проживало в неволе.