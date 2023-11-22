В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям бандита

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) в Сунже Республики Ингушетия нейтрализовали бандита, открывшего по ним огонь, его личность устанавливается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления ФСБ России по региону.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже Республики Ингушетия. При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении.