В Нижегородской области в квартире взорвался электросамокат

В Нижегородской области жильцам пришлось эвакуироваться из дома из-за взрыва в одной из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в поселке Ждановский, на улице Фестивальной. Ночью жильцы дома услышали хлопок, после чего начался пожар. На нескольких этажах наблюдался сильный дым.

Выяснилось, что взорвался корпус батареи в электросамокате, который стоял у входной двери одной из квартир. В результате огонь охватил отделку и мебель в комнатах.