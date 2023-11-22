Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене

Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова за участие в специальной военной операции на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ахмедов проходит обвиняемым по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.
По данным канала, он живет на территории Украины с 2017 года, где был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». Однако у мужчины все еще остается российский паспорт. Его семья также продолжает оставаться в России.
Ахмедов участвовал в теробороне Вооруженных сил Украины в составе батальона «Хорт». Позже обвиняемый участвовал в обороне Бахмута.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Эльдара Камалова к 12 с половиной годам колонии строгого режима за госизмену.