Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова за участие в специальной военной операции на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ахмедов проходит обвиняемым по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным канала, он живет на территории Украины с 2017 года, где был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». Однако у мужчины все еще остается российский паспорт. Его семья также продолжает оставаться в России.

Ахмедов участвовал в теробороне Вооруженных сил Украины в составе батальона «Хорт». Позже обвиняемый участвовал в обороне Бахмута.