Один человек ранен в селе Новая Маячка в Херсонской области при обстреле ВСУ

Один человек получил ранения в результате обстрела села Новая Маячка в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом рассказал представитель оперативных служб региона.

«В результате обстрела населённого пункта Новая Маячка Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ночь на 22 ноября украинская армия выпустила 28 снарядов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населённых пунктов региона.