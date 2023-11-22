На Камчатке ребенок попал в больницу после прогулки с соседским бульдогом

На Камчатке мальчика спасли от агрессивного бульдога. Об этом сообщает KamchatkaMedia.

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Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Мальчик вышел на прогулку с соседским псом, и в какой-то момент собака набросилась на ребенка. В этот момент мальчик стал кричать и звать на помощь.

Школьнику помогла девушка, которая пыталась отогнать пса, в том числе и с помощью палки. Позже к ним присоединился подросток, который направлялся домой с занятий профильного класса МЧС. Он схватил животное за ошейник и зафиксировал между ног. Юноша держал бульдога несколько минут, пока не пришли владельцы.

У гулявшего с собакой ребенка и спасшего его школьника диагностировали рваные раны конечностей. Первого госпитализировали.