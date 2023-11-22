«Ангарский маньяк» получил еще десять лет колонии

«Ангарский маньяк» Попков получил ещё десять лет колонии по новому делу
Суд в Иркутске вынес четвёртый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, ранее уже осуждённому, по новому делу о трёх убийствах, он получил ещё десять лет колонии.
Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
«Попкову назначили наказание десять лет лишения свободы», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что ранее он уже был осуждён, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства.
В июле в СК России сообщили о завершении расследования ещё трёх убийств «ангарского маньяка» Попкова.
Позже, в августе, было утверждено обвинительное заключение по делу ангарского маньяка о трёх убийствах.