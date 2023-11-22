«Ангарский маньяк» получил еще десять лет колонии

Суд в Иркутске вынес четвёртый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, ранее уже осуждённому, по новому делу о трёх убийствах, он получил ещё десять лет колонии.

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Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

«Попкову назначили наказание десять лет лишения свободы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее он уже был осуждён, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства.

В июле в СК России сообщили о завершении расследования ещё трёх убийств «ангарского маньяка» Попкова.