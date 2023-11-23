Госпитализированы 9 эвакуированных из сектора Газа россиян

Госпитализированы девять россиян и членов их семей, в том числе шестеро детей, которых эвакуировали в Россию из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«За время операции по эвакуации, из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей, были госпитализированы девять человек. Из них шестеро детей», — сказал он.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что в Россию доставлена большая часть россиян, находившихся в секторе Газа и запросивших помощь. В этот день также сообщалось, что в Москву прибыли еще 28 эвакуированных граждан России. Они были доставлены из Каира, куда их до этого привезли из сектора Газа.