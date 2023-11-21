В Ростовской области убили криминального авторитета

В городе Белая Калитва (Ростовская область) полиция обнаружила тело мужчины. Об этом пишет новостной портал «161.Ru» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел у Дворца спорта, между 17:00 и 18:00. Убийца произвел четыре выстрела из пистолета Макарова.

По данным портала, неизвестный злоумышленник расстрелял 58-летнего Владимира Борисенко, приговоренного в 2020 году к 16 годам колонии строгого режима за организацию заказного убийства предпринимателя Ильи Пятибратова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Объявлен план «Перехват», полиция стоит на выездах из города.