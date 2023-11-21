В ДНР при обстреле погибла актриса Полина Меньших

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погибла актриса и режиссер Полина Меньших, рассказал в соцсетях актер Денис Лаврентьев. Об этом пишут «Известия».

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«Из Донецка только что пришло сообщение, что моя хорошая подруга, хореограф, режиссер и педагог Полина Меньших погибла при артобстреле во время выступления», — отметил Лаврентьев.

Актриса погибла при обстреле населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе ДНР, сообщает ТАСС.

В Старобешево Меньших приехала с концертом к российским военным на День ракетных войск и артиллерии.

По данным агентства, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS, ракетами М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная). Одна из них попала в машины волонтеров, вторая - в гримерку с артистами.

Полина Ивановна Меньших была руководителем театра этнотанца «НЕЖЕНь» и театра-студии Lege artis (2001-2016). Среди поставленных ей спектаклей — «Дорога на Берлин», «Танец — навсегда», «сон на Иван Купалу» и многие другие работы.