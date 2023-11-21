Следователь из Иркутска несколько лет лично расследовал свои преступления

Иркутский областной суд вынес приговор бывшему следователю прокуратуры Алексею Торопу. За 30 эпизодов получения сексуальных услуг от несовершеннолетних, а также убийство 15-летней девочки, сопряженное с изнасилованием, он приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Убийство школьницы произошло еще в 2007 году, и на первых порах расследованием дела занимался сам Тороп. Что известно о преступлениях экс-следователя и как удалось поймать сексуального маньяка — в материале «Вечерней Москвы».

Искал сам себя

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Мартовским вечером 2007 года 15-летняя жительница поселка Балаганск Иркутской области отправилась из дома на встречу с подругой, после чего девочки планировали отправиться в сельский клуб. Однако в положенное время подросток так и не объявился, после чего школьницу никто не видел.

Родители бросились искать ребенка. На следующий день ее тело нашли на территории поселка. Осмотр тела показал, что ее изнасиловали и задушили. По данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого поручили единственному на весь район следователю — Алексею Торопу.

Для поселка с населением в четыре тысячи человек произошедшее стало настоящим шоком: родители боялись отпускать своих детей в школу, а по району поползли слухи о маньяке. Спустя время стражи порядка задержали подозреваемого — ранее судимого за изнасилование 22-летнего местного жителя.

— Когда молодого человека арестовали, на его семью все ополчились. Мать отказывались обслуживать в магазинах и на почте, а однажды ночью кто-то разбил в их доме все окна. В общем, обстановка была очень напряженной, — рассказывала местная жительница в беседе с РИА Новости.

Подозреваемого отправили под арест. Свою вину в убийстве и изнасиловании девочки он так и не признал. Спустя год нахождения в СИЗО молодого человека отпустили за отсутствием доказательств.

Дело отправилось в архив. За это время Тороп успел выйти на пенсию и начал работать адвокатом. Казалось, что убийство и изнасилование 15-летней девочки так и останется не раскрытым.

Тайная жизнь юриста

В 2020 году в рамках расследования преступлений прошлых лет сотрудники СК обратили внимание на убийство и изнасилование 15-летней девочки 2007 года.

Позднее в деле появилась тайная свидетельница, после показаний которой сыщики вышли на бывшего коллегу Торопа и его друга Евгения Лаца, работавшего таксистом. Она сообщила, что видела, как погибшая садилась в машину к мужчинам. В августе того же года обоих мужчин задержали.

Началось кропотливое расследование, в ходе которого вскрылись новые детали.

Выяснилось, что после начала адвокатской деятельности Тороп вел активную половую жизнь, в том числе с несовершеннолетними девочками. Бывшего следователя заподозрили в целом ряде преступлений сексуального характера. Младшей из его жертв было 12 лет.

— Известно, что одна из его жертв обратилась к нему как к адвокату за оказанием юридической помощи и была подвергнута насилию, — рассказали в СледСледственном комитете.

Всего следователи провели более 40 экспертиз и допросили свыше 350 свидетелей. Уголовное дело в окончательной редакции составило 52 тома.

Точка в деле

27 октября 2022 года началось рассмотрение уголовного дела по существу. Из-за того, что среди потерпевших были несовершеннолетние, заседания проводились в закрытом режиме.

Окончательный список предъявленных Торопу обвинений включал в себя «Получение сексуальных услуг несовершеннолетней» (30 эпизодов), два эпизода изнасилования, а также «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием». Все преступления, кроме расправы над 15-летней девочкой, произошли в период с 2018 по 2020 год.

Бывший следователь и адвокат не признал вину. Тороп, оправдывая свою невиновность, ссылался на оговор и пытки.

Несмотря на это, коллегия присяжных признала подсудимого виновным. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

— Второй подсудимый (таксист Евгений Лац — прим. «ВМ») признан присяжными виновным в совершении убийства без квалифицирующих признаков. По остальному предъявленному им обвинению присяжные высказались отрицательно, — говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Иркутской области.