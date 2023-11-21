Три самолета, летевшие в Пермь, экстренно сели в Екатеринбурге

«Самолеты, прибывающие в Пермь, из-за погодных условий временно перенаправляются на запасные аэродромы других городов. S7-5041 по маршруту Новосибирск — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга, ЮВ — 262 по маршруту Ярославль — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга. S7 — 1157 по маршруту Москва — Пермь направлен в воздушную гавань Екатеринбурга», — сказано в сообщении telegram-канала ведомства.