Девять человек выписали из больницы в Астрахани после отравления наркотиками

Из больницы Астрахани выписали девять человек, которые попали туда с отравлением метадоном — очень токсичного наркотического вещества из группы опиоидов. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Напомним, что с 17 ноября в больницы в Астрахани попали 19 человек с признаками отравления наркотиками. Чуть позже двух пациентов выписали, у остальных же в анализах выявили следы метадона. Кроме того сообщалось о трех погибших.

«На сегодняшний день из 19 поступивших выписано уже девять пациентов в удовлетворительном состоянии», — говорится в тексте.

Отмечается, что остальные десять человек продолжают лечение, из них двое — в тяжелом состоянии, восемь — в средней степени тяжести.