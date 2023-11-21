В Петербурге дворник нашел гранату во время уборки мусора

В Петроградском районе Петербурга дворник обнаружил в пакете с мусором предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Мужчина подметал дворы возле жилого дома по улице Песочной и нашел среди мусора пакет, в котором обнаружил предмет, похожий на ручную гранату.