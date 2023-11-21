Избивших детей на севере Москвы мужчин доставили в СК

Двух мужчин, избивших детей на севере Москвы, доставили на допрос в СК. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 21 ноября.

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По ее словам, задержанными оказались мужчины 1964 и 1987 годов рождения. Одного из них проверят на законность пребывания в столице.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Базовская. Мужчины подошли к группе школьников, после чего начали избивать их палкой, требуя встать на колени. Одному из детей злоумышленники угрожали ножом.