По факту избиения школьников на севере столицы возбуждено уголовное дело
В отношении двух мужчин, избивших школьников на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 ноября.
По ее словам, действия злоумышленников квалифицировали по статье «Хулиганство».
Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Базовская. Мужчины подошли к группе школьников, после чего начали избивать их палкой, требуя встать на колени. Одному из детей злоумышленники угрожали ножом.