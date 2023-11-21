По факту избиения школьников на севере столицы возбуждено уголовное дело

В отношении двух мужчин, избивших школьников на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 ноября.

© Вечерняя Москва

По ее словам, действия злоумышленников квалифицировали по статье «Хулиганство».