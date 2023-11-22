Летевший в Таджикистан российский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

© Екатерина Якель / «Лента.ру»

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 22 ноября, с пассажирским лайнером, следовавшим из Жуковского в Худжанд. По данным источника, бортпроводники сообщили о больном пассажире на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна решил следовать в ближайшую авиагавань. В результате самолет приземлился в аэропорту Самары.

Посадка лайнера прошла благополучно. После приземления почувствовавшего недомогание пассажира передали медикам.