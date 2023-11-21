МВД изъяло паспорта и телефоны обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова

Следователи МВД изъяли все паспорта блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом журналистам рассказала адвокат Татьяна Пашкевич.

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"Во время обыска дома у Шабутдинова были изъяты все его паспорта. Кроме этого, он добровольно выдал следователям все свои телефоны и прочие носители информации", - сказала она.

В свою очередь гражданская жена блогера Лидия Муцольгова отметила, что изъяты были также дневники и записи, принадлежащие как ей самой, так и Шабутдинову.

"В связи с этим можно утверждать, что у моего подзащитного нет возможности скрыться за рубежом или где-либо еще. Поэтому защита настаивает, что мера пресечения в виде заключения под стражей является избыточной, мы считаем, что ее необходимо изменить на более мягкую, например - на домашний арест", - подчеркнула Пашкевич.

Ранее следователь МВД, выступая в суде на избрании блогеру меры пресечения заявил, что Шабутдинов имеет, кроме российского, гражданство Сент-Люсии, а также открытую визу США, Италии и ОАЭ. При обыске у него найдено удостоверение резидента ОАЭ, оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что он имеет недвижимость в ОАЭ. Шабутдинов просил его не арестовывать, подчеркнув, что у него двое малолетних детей 2022 и 2023 годов рождения. Но суд отправил его в СИЗО до 16 декабря. Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело возбудили следователи МВД.