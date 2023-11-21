Пограничники поймали приплывшего на лодке в РФ француза

Российские пограничники задержали гражданина Франции, который незаконно пересек границу РФ, приплыв на лодке со стороны Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

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Француз признался, что проник в Россию в обход установленных пунктов пропуска через реку Нарва. Против него возбудили дело о незаконном пересечении границы и арестовали на 30 суток.

О нарушении госграницы российские таможенники проинформировали Эстонию.

По первому пункту статьи 322 УК РФ за незаконное пересечение границы мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо заключение на тот же срок.

В мае пограничники задержали гражданина Словакии, который незаконно пересек границу России через реку Нарва — он воспользовался гидрокостюмом и надувным кругом.

До этого погранслужба Польши задержала гражданина Франции, который протаранил на своем авто шлагбаум в пункте пропуска на границе с Калининградской областью, пытаясь въехать в Россию.