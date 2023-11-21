Москвича, ударившего подругу 247 раз ножом, приговорили к 14 годам колонии
Суд приговорил Владимира Маклакова, нанесшего 247 ударов ножом возлюбленной, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 ноября.
По ее словам, Маклаков признан виновным по статьям «Убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Установлено, что после жестокого убийства мужчина напал с ножом на полицейских.
Помимо обвинительного приговора, суд удовлетворил гражданский иск в отношении осужденного. Маклаков обязан выплатить потерпевшей стороне пять миллионов рублей.
Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко утром 3 января. 34-летний мужчина поссорился с возлюбленной и напал на нее с ножом, длина клинка которого составляла 15 сантиметров. Подозреваемый нанес женщине множественные удары ножом, от которых та скончалась на месте.