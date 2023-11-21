В Петербурге госпитализировали проглотившего саморез трехлетнего мальчика

Врачи детской многопрофильной больницы №5 имени Н.Ф. Филатова в Петербурге оказали помощь трёхлетнему мальчику, госпитализированному с инородным телом в желудке. Как выяснилось, ребёнок проглотил саморез.

Как сообщает «Фонтанка», малыша госпитализировали в ночь на 21 ноября. В медучреждение его доставили родители. Они забили тревогу, предположив, что ребёнок мог проглотить саморез. Опасение родителей подтвердилось.

В больнице уточнили, что какой-либо угрозы жизни и здоровью юного пациента нет. За состоянием ребёнка наблюдают врачи. Предполагается, что инородное тело выйдет без хирургического вмешательства.