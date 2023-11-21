В Москвы двое мужчин поставили на колени и избили подростков палками

"Вечером 19 ноября двое мужчин, находясь во дворе жилого дома на улице Базовской, подошли к группе несовершеннолетних и применили к ним физическую силу, заставили встать на колени, наносили удары палкой", - сказали в пресс-службе и добавили, что одному из пострадавших ребят мужчины угрожали ножом.