В Москвы двое мужчин поставили на колени и избили подростков палками

Двое мужчин избили палками компанию подростков во дворе жилого дома на севере Москвы, по данному факту начата проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Вечером 19 ноября двое мужчин, находясь во дворе жилого дома на улице Базовской, подошли к группе несовершеннолетних и применили к ним физическую силу, заставили встать на колени, наносили удары палкой", - сказали в пресс-службе и добавили, что одному из пострадавших ребят мужчины угрожали ножом.
Проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.