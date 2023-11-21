Место страшной находки человеческих останков в Москве попало на видео

Под рестораном в Москве были обнаружены останки более десяти человек. Видео с места страшной находки публикуют «Известия».

На кадрах, приведенных изданием, видно стройплощадку, на которой работает строительная техника.

По словам рабочего, человеческие останки были найдены под бывшим рестораном «Гранатовый сад» на 1-м Сетуньском проспекте во время сноса здания.

При этом опрошенные изданием местные жители рассказали, что до появления ресторана на этом месте была овощная база.

Рабочие в Санкт-Петербурге нашли череп с пулевым отверстием

Человеческие останки были обнаружены во время работ по демонтажу подземных коммуникаций на глубине 3,5 метров. В прокуратуре Москвы уточнили, что были найдены «10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов». По предварительным данным давность смерти людей около 20-30 лет.

По одной из версий, рабочие случайно наткнулись на захоронение из 1990-х. В Следственном комитете отмечают, что найденные кости будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, пишет «Комсомольская правда».

«В ходе экспертизы специалисты смогут сказать, сколько времени человеческие останки пролежали в земле», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в Ленинградской области нашли расчлененное тело в четырех пакетах. Находка была сделана в частной бане в городе Всеволожск.

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