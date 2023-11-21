Место страшной находки человеческих останков в Москве попало на видео

Под рестораном в Москве были обнаружены останки более десяти человек. Видео с места страшной находки публикуют «Известия».

На кадрах, приведенных изданием, видно стройплощадку, на которой работает строительная техника.

По словам рабочего, человеческие останки были найдены под бывшим рестораном «Гранатовый сад» на 1-м Сетуньском проспекте во время сноса здания.

При этом опрошенные изданием местные жители рассказали, что до появления ресторана на этом месте была овощная база.

Человеческие останки были обнаружены во время работ по демонтажу подземных коммуникаций на глубине 3,5 метров. В прокуратуре Москвы уточнили, что были найдены «10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов». По предварительным данным давность смерти людей около 20-30 лет.

По одной из версий, рабочие случайно наткнулись на захоронение из 1990-х. В Следственном комитете отмечают, что найденные кости будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, пишет «Комсомольская правда».

«В ходе экспертизы специалисты смогут сказать, сколько времени человеческие останки пролежали в земле», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.