Стало известно, где нашли тело осужденного экс-генерала СКР

Бывшего руководителя службы безопасности СКР Михаила Максименко нашли мертвым. Об этом стало известно во вторник, 21 ноября.

Тело 50-летнего Максименко обнаружили в помещении для хранения вещей в психиатрической больнице нижегородской колонии. Он был осужден на 14 лет за коррупцию, пишет Telegram-канал Shot.

Михаил Максименко был осужден по делу о получении взяток в рамках уголовного дела, по которому проходил известный в криминальном мире авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов). Максименко взял деньги от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.