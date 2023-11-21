Стало известно, где нашли тело осужденного экс-генерала СКР

Shot: Экс-главу службы безопасности СКР Максименко нашли мертвым в психбольнице
Бывшего руководителя службы безопасности СКР Михаила Максименко нашли мертвым. Об этом стало известно во вторник, 21 ноября.
Тело 50-летнего Максименко обнаружили в помещении для хранения вещей в психиатрической больнице нижегородской колонии. Он был осужден на 14 лет за коррупцию, пишет Telegram-канал Shot.
Михаил Максименко был осужден по делу о получении взяток в рамках уголовного дела, по которому проходил известный в криминальном мире авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов). Максименко взял деньги от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.
Три года назад его приговорили к 14 годам колонии, позже его этапировали в специальную колонию для сотрудников правоохранительных органов.