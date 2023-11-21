Потерпевшие по делу Треповой* заявили иски на два миллиона рублей

Потерпевшие по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ) требуют от нее около двух миллионов рублей. Lenta.ru

"В том случае, если никаких непредвиденных обстоятельств в ходе процесса не произойдет, никто из участников процесса не заболеет, суд планирует до конца этого года рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимых. В настоящее время часть потерпевших заявили в рамках рассмотрения дела в суде иски о возмещении вреда на общую сумму около двух млн рублей", - рассказали в суде. ТАСС