Изуродованное тело предположительно трижды лауреата "Эмми" нашли на пляже

Росс МакДоннел - 44-летний ирландский оператор, режиссер, сценарист и продюсер, трижды лауреат премии "Эмми".

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Как передает Irish Independent, последний раз кинематографиста видели живым 4 ноября, выходящим из своей квартиры в Бруклине. Через некоторое время семья сообщила о пропаже мужчины - после того, как его велосипед был обнаружен на стоянке около пляжа.

Как уточнено, полицейские прибыли на место инцидента после того, как очевидцы сообщили о лежащем на пляже изуродованном "человеческом торсе с ногами".

Официальное опознание еще не производилось, но, как рассказал источник в полиции города каналу NBC News, скорее всего, это пропавший режиссер. Также источник отметил, что криминальной составляющей в деле нет, и речь идет о несчастном случае.

Предполагается, что артист, купаясь, попал в сильное течение. Тело было изуродовано, когда его тащило по каменистому дну. А плотоядная морская фауна усугубила ситуацию.