Изуродованное тело предположительно трижды лауреата "Эмми" нашли на пляже

Изуродованное тело трижды лауреата "Эмми" нашли на пляже
Росс МакДоннел - 44-летний ирландский оператор, режиссер, сценарист и продюсер, трижды лауреат премии "Эмми".
Как передает Irish Independent, последний раз кинематографиста видели живым 4 ноября, выходящим из своей квартиры в Бруклине. Через некоторое время семья сообщила о пропаже мужчины - после того, как его велосипед был обнаружен на стоянке около пляжа.
Как уточнено, полицейские прибыли на место инцидента после того, как очевидцы сообщили о лежащем на пляже изуродованном "человеческом торсе с ногами".
Официальное опознание еще не производилось, но, как рассказал источник в полиции города каналу NBC News, скорее всего, это пропавший режиссер. Также источник отметил, что криминальной составляющей в деле нет, и речь идет о несчастном случае.
Предполагается, что артист, купаясь, попал в сильное течение. Тело было изуродовано, когда его тащило по каменистому дну. А плотоядная морская фауна усугубила ситуацию.
Росс МакДоннел снял проекты "Колония", "Кукольный дом", "Жизнь священна", "Всегда чист", "Первая волна" - про начало пандемии коронавируса, другие ленты.