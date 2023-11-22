В Петербурге мать избила учительницу за тройку в аттестате дочери

В Петербурге женщина устроила скандал в школе и подралась с учительницей дочери. Об этом сообщает "Фонтанка".

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Инцидент произошел летом. Причиной стала тройка в аттестате подростка. О единственной неудовлетворительной оценке родительница узнала на вручении и отправилась разбираться с педагогом. В тот момент учительницу спрятали в другом кабинете, недовольная мать тем временем пробила ногой дыру в двери кабинета.

На следующий день женщина пришла к школе, где напала на педагога. Сначала она облила учительницу водой, после чего стала наносить удары 66-летней россиянке. Позже родительница достала соль и стала сыпать ее на работницу учреждения. Женщина попыталась спрятаться за дверью, но мать ребенка не останавливалась.