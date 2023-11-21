Мужчина украл шубу с витрины магазина в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл шубу с витрины магазина в центре Москвы, запихнув её себе в рюкзак. Об этом заявил начальник пресс-службы московского главка МВД России Владимир Васенин.
Сообщается, что инцидент произошёл на Комсомольской площади (площадь Трёх вокзалов).
Ущерб превысил 230 тыс. рублей.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 1 статьи 158 УК России). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде», — цитирует Васенина РИА Новости.
Он добавил, что подозреваемый был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Ранее сообщалось, что мужчина украл около 1,6 тыс. лотерейных билетов из торгового ларька в Пятигорске.