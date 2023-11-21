Восемь человек отравились в кофейне Барнаула

В связи с массовым отравлением посетителей популярной кофейни Барнаула начата проверка. Об этом сообщило СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, известно, что все отравившиеся «употребляли продукцию одной из городских кофеен».

В ходе доследственной проверки «предстоит дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», пояснили в следкоме.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточнили, что все пострадавшие ели в популярном у барнаульцев кафе «Йель». В отношении этого заведения составлен протокол о временном запрете деятельности сроком на пять суток «до рассмотрения дела в суде».

«В настоящее время специалистами управления, совместно с сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и лабораторное исследование реализуемой в предприятии общественного питания продукции», — говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минздраве Алтайского края подтвердили ТАСС, что восемь человек были доставлены в инфекционное отделение горбольницы №5. Предварительный диагноз — сальмонеллез.

По данным, которые привел портал ngs22.ru, минимум одна из пострадавших завтракала яйцом пашот с лососем. Почти сразу после этого у девушки проявились симптомы обезвоживания и интоксикации.

Ранее шпинатная вафля из доставки «Самоката» стала причиной отравления около 70 человек в Петербурге. Была выявлена сальмонелла, среди пострадавших был ребенок.