Десятиклассника достали из Невы, но не смогли спасти

В Санкт-Петербурге вытащили из Невы 16-летнего мальчика, который впоследствии скончался, пишет «Фонтанка». Очевидцы заметили подростка в воде в районе Литейного моста.

Прохожие увидели человека в воде у Кутузовской набережной в первой половине дня 20 ноября. Десятиклассника на скорой доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Правоохранительные органы проводят проверку. Полиция и СК выясняют, при каких обстоятельствах мальчик мог оказаться в холодной воде.

Газета пишет, что мальчик рос в полной благополучной семье, в школе характеризовался положительно. В тот роковой день был на занятиях. По предварительным данным, он пребывал в хорошем настроении. К административной либо уголовной ответственности ранее не привлекался.