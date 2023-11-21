В Алтайском крае число пострадавших во время урагана увеличилось до 16

Число людей, пострадавших во время ураганного ветра, который бушевал в Алтайском крае 19 ноября, увеличилось до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"По всему краю продолжается адресная работа для ликвидации последствий урагана, который обрушился и на наш регион, и на соседние в конце прошлой недели. <…> К сожалению, 16 человек пострадали, и одна женщина погибла. Выражаю слова соболезнования ее родным и близким", - написал он.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Алтайском крае пострадали три человека, один - погиб. Всего в регионах Сибири в результате стихии погибли четыре человека и более 20 пострадали.

По словам Томенко, в 577 населенных пунктах Алтайского края, где проживает более 380 тыс. человек, произошли отключения электроэнергии. Также из-за шторма повреждены кровли более 400 зданий, около 300 деревьев повалены в жилом секторе, и еще больше 400 - на дорогах.

Губернатор также сообщил, что во время урагана на территории края работали 550 человек и 179 единиц техники. Больше 130 бригад занимались восстановлением электроснабжения. Работа по устранению последствий урагана продолжается до сих пор.