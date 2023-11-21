Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, теперь дело ожидает утверждения прокурором и передачи в суд.

Напомним, что девушка исчезла в конце июля — как сообщали СМИ, 22 июля она пошла на прогулку с подругой, но на встречу так и не пришла. Ее тело нашли 24 июля в лесополосе неподалеку от федеральной трассы. Подозреваемого удалось выявить и задержать благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы.

Как установили следователи, 35-летний Иван Папенко насильно завел девушку в лесополосу, где ограбил, изнасиловал и убил. Прокуратура ранее сообщала, что мужчина был неоднократно судим за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии за неделю до нового преступления, 14 июля.